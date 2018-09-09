В Новокуйбышевске на предприятиях непрерывного цикла организованы временные избирательные пункты
9 сентября 2018 17:05
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Они созданы для удобства сотрудников, чтобы у них была возможность проголосовать, даже если на день выборов выпадает их рабочий день.
Один из таких временных пунктов оборудован на территории АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (ННК).
Марина Назарова, начальник отдела развития и оценки персонала, председатель избирательного участка 1954 отмечает: «У нас все на высоком уровне, прекрасное помещение, для людей очень удобно прийти и выразить свое волеизъявление. Наш участок сформирован для предприятий с непрерывным циклом и список избирателей сформирован на основании тех заявлений избирателей, которые изъявили желание голосовать на нашем участке и прикрепились в нему».
«Очень удобно голосовать на рабочем месте, потому что никуда не надо спешить, а во время смены приехал и спокойно проголосовал. Все сделано удобно для народа», - рассказал работающий на предприятии водитель Роман Абрамов.
Светлана Куприянова, лаборанта химического анализа, считает: «Конечно, нужно обеспечивать возможность проголосовать людям, которые работают сегодня, наш долг – проголосовать, а наше предприятие обеспечивает нам эту возможность. Это удобно, у нас ходят автобусы, в любое время можно съездить и проголосовать, с любой площадки мы можем добраться сюда, в избирательный пункт, то есть не только те работники, которые здесь, на этой площадке, но и те, кто работают на остальных двух, тоже могут доехать и проголосовать».
Аппаратчик электролиза Вера Шугаева тоже отмечает, что голосовать без отрыва от производства очень удобно: это быстро, далеко ехать не надо, нет толкучки, очень хорошая организация.
Напомним, сегодня в регионе проходят выборы Губернатора Самарской области и дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ 7 созыва по Самарскому одномандатному избирательному округу №158. Жители Тольятти и Сызрани, кроме губернатора, также выбирают депутатов представительных органов. Выборы депутатов проходят и в ряде муниципальных районов, городских и сельских поселениях. Избирательные участки открыты до 20.00, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
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9 сентября 2018 19:09
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9 сентября 2018 19:04Избирательные участки в Самарской области закроются в 20.00
В Тольятти и Сызрани, в муниципальных районах, городских и сельских поселениях выбирают также депутатов представительных органов. Социум
52
9 сентября 2018 17:05
Они созданы для удобства сотрудников, чтобы у них была возможность проголосовать, даже если на день выборов выпадает их рабочий день. Социум
116
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