В Новокуйбышевске на предприятиях непрерывного цикла организованы временные избирательные пункты

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Они созданы для удобства сотрудников, чтобы у них была возможность проголосовать, даже если на день выборов выпадает их рабочий день.Один из таких временных пунктов оборудован на территории АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (ННК).Марина Назарова, начальник отдела развития и оценки персонала, председатель избирательного участка 1954 отмечает: «У нас все на высоком уровне, прекрасное помещение, для людей очень удобно прийти и выразить свое волеизъявление. Наш участок сформирован для предприятий с непрерывным циклом и список избирателей сформирован на основании тех заявлений избирателей, которые изъявили желание голосовать на нашем участке и прикрепились в нему».«Очень удобно голосовать на рабочем месте, потому что никуда не надо спешить, а во время смены приехал и спокойно проголосовал. Все сделано удобно для народа», - рассказал работающий на предприятии водитель Роман Абрамов.Светлана Куприянова, лаборанта химического анализа, считает: «Конечно, нужно обеспечивать возможность проголосовать людям, которые работают сегодня, наш долг – проголосовать, а наше предприятие обеспечивает нам эту возможность. Это удобно, у нас ходят автобусы, в любое время можно съездить и проголосовать, с любой площадки мы можем добраться сюда, в избирательный пункт, то есть не только те работники, которые здесь, на этой площадке, но и те, кто работают на остальных двух, тоже могут доехать и проголосовать».Аппаратчик электролиза Вера Шугаева тоже отмечает, что голосовать без отрыва от производства очень удобно: это быстро, далеко ехать не надо, нет толкучки, очень хорошая организация.Напомним, сегодня в регионе проходят выборы Губернатора Самарской области и дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ 7 созыва по Самарскому одномандатному избирательному округу №158. Жители Тольятти и Сызрани, кроме губернатора, также выбирают депутатов представительных органов. Выборы депутатов проходят и в ряде муниципальных районов, городских и сельских поселениях. Избирательные участки открыты до 20.00, передает пресс-служба облправительства.