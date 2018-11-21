В Новокуйбышевске эксперты обсудят ситуацию с охрана труда в регионе

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22 ноября в 11.00 на территории АО «ЭКЗА» под председательством министра труда, занятости и миграционной политики Самарской областисостоится совместное выездное заседание межведомственной комиссии по охране труда Самарской членов Общественной палаты региона.Будут рассмотрены такие вопросы, как:– проведение специальной оценки условий труда;– проведение мероприятий по снижению производственного травматизма;– финансирование предупредительных мер по сокращению производственноготравматизма и профзаболеваний работников;– работа по профилактике ВИЧ/СПИД и др.В мероприятии примут участие представители Государственной инспекции труда в Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области, Фонда социального страхования Российской Федерации, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, учреждений высшего профессионального образования, организаций Самарской области, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети