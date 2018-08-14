В Новокуйбышевске Дмитрий Азаров посетил школу № 17
14 августа 2018 15:27
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Здание построено в 1962 году и требует ремонта: сети находятся в аварийном состоянии.
Окна и двери требуют замены, 2 этаж эксплуатируется частично. Требуется благоустройство.
По расчетам министерства образования СО на капитальный ремонт необходимо 99 млн рублей.
Модернизация позволит создать до 250 дополнительных учебных мест.
Дмитрий Азаров поручил проработать варианты размещения в здании дошкольного учреждения, этот вопрос для района весьма актуален
Помещение напротив школы пустует около 15 лет - это здание бывшего интерната. Глава региона также поручил проработать возможные варианты восстановления здания и его использования в образовательных целях, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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