В Новокуйбышевске Дмитрий Азаров посетил школу № 17

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Здание построено в 1962 году и требует ремонта: сети находятся в аварийном состоянии.Окна и двери требуют замены, 2 этаж эксплуатируется частично. Требуется благоустройство.По расчетам министерства образования СО на капитальный ремонт необходимо 99 млн рублей.Модернизация позволит создать до 250 дополнительных учебных мест.Дмитрий Азаров поручил проработать варианты размещения в здании дошкольного учреждения, этот вопрос для района весьма актуаленПомещение напротив школы пустует около 15 лет - это здание бывшего интерната. Глава региона также поручил проработать возможные варианты восстановления здания и его использования в образовательных целях, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.