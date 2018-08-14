В Новокуйбышевске Дмитрий Азаров посетил ФОК "Олимп"

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Планируемые размеры футбольного поля 105 х 67 м позволят принимать в Новокуйбышевске соревнования российского и даже международного уровня. Еще одна возможность, которая появится после завершения работ — восстановление традиций игры в хоккей с мячом, этот вид спорта был весьма популярен в Новокуйбышевске в 60–70-е годы.Дмитрий Азаров поручил региональным минспорта и министрою разработать проектные предложения, позволяющие использовать поле для игры в футбол в летнее время, а с октября по апрель устраивать ледовое покрытие, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.