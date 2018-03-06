В Новокуйбышевске, чтобы освободить от мусора трёхкомнатную квартиру, потребовалось семь КамАЗов
6 марта 2018 20:58
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Соседи обращались во всевозможные инстанции и уже несколько раз квартиру удавалось очистить, но ситуация повторялась. По словам соседей, в прошлом году в злополучной квартире случилось возгорание и приехавшим на место пожарным пришлось под потолком добираться до очага – во время тушения мыши и тараканы разбежались по всему дому.
Недавно произошла протечка стояков отопления – управляющей организации, чтобы добраться до места, пришлось вывезти «КамАЗ» мусора, в то время как собственник, согласно жилищному кодексу, собственными силами должен обеспечивать доступ к общедомовому имуществу для проведения ремонтных работ.
Сейчас же в данной квартире запланирована полная замена стояков отопления, без которой невозможно полноценное функционирование всей отопительной системы.
Фото: ООО «Новоградсервис»
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