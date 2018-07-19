В Нижегородской и Пензенской областях завершилась вторая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец»

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Лагерь «Гвардеец» – уникальный военно-патриотический проект, организованный по инициативе Михаила Бабича и при активном содействии Министерства обороны Российской Федерации, ДОСААФ России, правительств Пензенской и Нижегородской областей.В течение второй смены, которая длилась 18 дней, в двух лагерях «Гвардеец – 1» (г. Кстово) и «Гвардеец – 2» (г. Пенза) прошли военную и спортивную подготовку 360 учащихся 10-11-х классов из всех регионов ПФО. Часть из них – это подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающиеся в многодетных семьях, дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также воспитанники шести окружных кадетских корпусов.Две с половиной недели, проведенных в лагере «Гвардеец», останутся в памяти ребят надолго. Ведь за это время мальчишки прикоснулись к настоящей армейской жизни: жили в казармах, знакомились с современными системами вооружения, боевой техникой, средствами связи и маскировки. Участники лагеря не только получили начальные знания по основным военным дисциплинам, но и во время полевых выходов и военно-тактических игр смогли попробовать себя в роли саперов, разведчиков, снайперов.Школьники мерились силами на различных соревнованиях и спортивных эстафетах. Полученные навыки рукопашного боя и строевой подготовки, навыки владения огнестрельным и холодным оружием юные «гвардейцы» продемонстрировали на плацу во время торжественной церемонии закрытия второй смены. Здесь же подростки принесли первую в своей жизни присягу, вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармии» и стали представителями юнармейского движения в регионах.В Нижегородской области от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича к ребятам обратился заместитель полпреда Алексей Сухов.«Сегодня мы завершаем вторую смену в юнармейском оборонно-спортивном лагере «Гвардеец». Вы прошли серьезные курсыобщевойсковой и физической подготовки, ознакомились с жизнью и бытом Российской армии, своими глазами увидели, как устроены современные Вооруженные Силы России. Ежегодно такую школу мужества проходят сотни мальчишек из всех регионов нашего Приволжского федерального округа. За время реализации проекта участниками лагерей «Гвардеец» стали более пяти тысяч школьников. Теперь в их числе и вы. Приобретенные друзья и яркие впечатления от участия в нем останутся с вами на всю жизнь».В Пензенской области от имени Михаила Бабича участников лагеря поздравил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин. Он отметил, что для многих ребят дни, проведенные в «Гвардейце», станут импульсом для выбора жизненного пути и профессии. Но независимо от того, какой выбор каждый из них сделает после завершения обучения в школе, вне всякого сомнения, полученный опыт поможет им стать достойными гражданами своей страны.«Современный человек, а особенно военнослужащий, должен быть физически сильным и профессионально развитым. Важно, чтобы у него был широкий кругозор, развитый интеллект, способность и желание постигать новое. Для развития этих качеств организаторы провели для вас большую культурно-познавательную программу, включающую экскурсии, концерты и интеллектуальные игры. Вам было нелегко, нопреодоление трудностей позволяет уважать себя, закаляет мужской характер. Только тот, кто сумел победить свои слабости, проявить волю и добиться результата, знает, что такое настоящая победа», – подчеркнул Игорь Паньшин.С закрытием лагеря юных гвардейцев также поздравили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, генерал-лейтенант Николай Паршин, статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России генерал-лейтенант Николай Стаськов, руководитель аппарата Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», легкоатлет, олимпийская чемпионка Елена Слесаренко. Игорь Паньшин выразил благодарность за поддержку и помощь в организации лагеря ПФО «Гвардеец» руководству ДОСААФ России, личному составу военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, правительству и главе региона Ивану Белозерцеву.В завершении торжественной части заслуженные награды получили победители и призеры спортивных соревнований, а такжеобщекомандного зачета.По итогам второй смены лагеря «Гвардеец – 1» третье место заняла команда из Республики Марий Эл, второе место – у ребят из Чувашской Республики, победителями стали представители Удмуртской Республики.По итогам второй смены лагеря «Гвардеец – 2» третье место заняла команда Оренбургской области, второе место – команда из Пензенской области, лучшими стали гвардейцы из Саратовской области.За две смены в лагере «Гвардеец» прошли спортивную и начальную военную подготовку более 700 детей старшего школьного возраста. Всего с начала проекта (с 2013 года) лагерь «Гвардеец» посетили более 5 тысяч подростков, передает пресс-служба ПФО.