В Нефтегорском районе сотрудники ГИБДД и священнослужители пообщались с водителями на трассе и освятили перекресток

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В рамках Всероссийской кампании «#ТрассаБезДТП» сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» и представители Общественного совета при территориальном отделе полиции на 71 километре федеральной трассы «Подъезд к г. Оренбург от М-5 «Урал»» провели мероприятие «Дорога жизни». Место проведения профилактической акции было выбрано не случайно. Данный участок дороги является очагом аварийности. Только за текущий год здесь было совершено 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 15 получили ранения различной степени тяжести, сообщает облМВД.По инициативе дорожных полицейских на опасный участок трассы были приглашены священнослужители Нефтегорского района с целью проведения обряда освящения перекрестка. Представители церкви отслужили молебен, после чего окропили подверженный авариям участок дороги. По мнению священнослужителей, освящение дорог, как и освящение домов, — давняя православная традиция. Смысл этого богослужения — призывание благодати и помощи Божией на место и людей, его посещающих. Как отметил настоятель нефтегорского храма Святой Варвары - великомученицы отец Николай, верующие, неверующие и сомневающиеся водители, в первую очередь, сами должны быть внимательными и осторожными на дороге, чтобы с ними не приключилось беды.После совершения обряда освящения сотрудники Госавтоинспекции провели с водителями профилактические беседы. Исполняющий обязанности начальника ОГИБДД МО МВД России «Нефтегорский» майор полиции Михаил Яблочкин совместно с представителем Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области капитаном полиции Алексеем Прокофьевьем обратились к водителям с призывом неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и еще раз напомнили об ответственности за себя, а также за жизнь и здоровье других участников дорожного движения. В конце беседы полицейские вручали водителям тематические памятки и желали счастливого пути.