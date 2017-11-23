В Нефтегорском районе полицейские и ЮИДовцы приняли участие в акции «Вместе за соблюдение правил дорожного движения»

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ЮИДовцы в сопровождении полицейских прошли по одной из самых оживленных улиц к главной городской площади. Ребята несли плакаты с призывами быть осторожными и внимательными на проезжей части.Юные участники дорожного движения подарили водителям и пешеходам профилактические памятки и белых журавликов, сделанные своими руками. В заключении мероприятия ребята выпустили в небо белые шары, символизирующие души погибших на дорогах людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области