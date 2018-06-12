В Нефтегорском районе на турнире «Монстр Карп 2» рыбаки Самарской области поймали несколько огромных карпов

Мужчины рыбачат в посёлке Бариновка Нефтегорского района.Участники смогли поймать карпов весом 12.33, 12.60, а также 15.80 и 16.80 кг.По правилам соревнований улов нужно обязательно отпустить.Если рыбак захочет забрать трофей себе, то ему придется заплатить 5000 рублей за 1 кг рыбы."Такие красивые рыбки. Хорошо, что их нужно было обязательно отпустить на свободу", - написал в соцсети один из рыбаков.