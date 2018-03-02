В Нефтегорске открывается отделение кратковременного пребывания детей с ограниченными возможностями
2 марта 2018 20:53
216
Учреждение предназначено для оказания помощи жителям в семейно-бытовых отношениях, а также в преодолении трудностей при воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основным направлением деятельности отделения кратковременного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 14 лет станет предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых) семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие потенциала семьи и ребенка, содействие в развитии творческих способностей, коммуникативных навыков, социализации детей, развитии родительской
компетентности, формировании эмоциональной и социальной зрелости детей, готовности к социальному взаимодействию.
История события: к многодетной матери Марии Комковой (доверенное лицо Президента Российской Федерации) обратились жители Нефтегорска (Мария является уроженкой Нефтегорского района) с просьбой об открытии полустационарного отделения для детей с ограниченными возможностями здоровья.
22 февраля текущего года данный вопрос обсуждался в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области. В ходе обсуждения в министерстве принято решение об открытии в Нефтегорск отделения кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 14 лет, в том числе детей-инвалидов, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 марта 2018 21:42
Около 30% предложений прислали иностранные интернет-пользователи. Социум
555
2 марта 2018 20:56
Приглашают всех желающих. Социум
273
2 марта 2018 20:53
Это новая форма оказания социальных услуг семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Социум
215
Здравоохранение
2 марта 2018 18:57
Максимальная продолжительность жизни уже сейчас составляет 120 лет. Не исключено, что и этот показатель будет расти, а это значит, что вся социальная сфера, вся... Здравоохранение
206
2 марта 2018 16:31
В обширную программу семинара входило как обсуждение вопросов организации дневной занятости для молодых людей с тяжелыми нарушениями развития и создания... Здравоохранение
214
28 февраля 2018 14:36
Цель обучения пациентов в школах здоровья- научить человека сохранить здоровье, уменьшить проявления уже имеющегося заболевания и снизить риск развития... Здравоохранение
275
Новости медицины
22 февраля 2018 19:32
Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться. Новости медицины
191
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
242
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
511
Туризм
23 февраля 2018 11:34
Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Туризм
440
19 февраля 2018 19:20
Туризм
677
15 февраля 2018 13:14
Такую точку зрения высказал глава Минфина Антон Силуанов. Туризм
332
Образование
1 марта 2018 16:25
«Родители на собственном опыте могут убедиться в том, что ЕГЭ – это обычная проверочная работа, содержащая стандартные для школьной программы... Образование
242
1 марта 2018 13:32
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России. Образование
223
1 марта 2018 13:23
Почетным гостем стал глава региона Дмитрий Азаров. Образование
247
Культура
2 марта 2018 14:48
Вход на мероприятия свободный. Культура
245
2 марта 2018 11:19
В нем примут участие 900 человек. Культура
259
1 марта 2018 12:43
Вход свободный. Культура
210
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
318
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
669
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
657
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
569
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
516
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1052
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
727
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
782
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2136
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1394
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
678
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3829
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2204
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2645
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2543
Мероприятия