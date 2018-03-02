В Нефтегорске открывается отделение кратковременного пребывания детей с ограниченными возможностями

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Учреждение предназначено для оказания помощи жителям в семейно-бытовых отношениях, а также в преодолении трудностей при воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья.Основным направлением деятельности отделения кратковременного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 14 лет станет предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых) семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие потенциала семьи и ребенка, содействие в развитии творческих способностей, коммуникативных навыков, социализации детей, развитии родительскойкомпетентности, формировании эмоциональной и социальной зрелости детей, готовности к социальному взаимодействию.: к многодетной матери Марии Комковой (доверенное лицо Президента Российской Федерации) обратились жители Нефтегорска (Мария является уроженкой Нефтегорского района) с просьбой об открытии полустационарного отделения для детей с ограниченными возможностями здоровья.22 февраля текущего года данный вопрос обсуждался в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области. В ходе обсуждения в министерстве принято решение об открытии в Нефтегорск отделения кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 14 лет, в том числе детей-инвалидов, сообщает пресс-служба облправительства.