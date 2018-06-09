В Москву из Цюриха привезли сотни уникальных артефактов из истории Чемпионатов мира
9 июня 2018 22:23
Главный экспонат выставки — Кубок Жюля Римэ, также известный как «Золотая Ника» — трофей, который вручался победителям чемпионатов мира до 1970 года. Его трижды похищали, в последний раз в Бразилии в 1983 году, после чего он так и не был найден. FIFA изготовила его копию и с тех пор хранила ее в своем музее в Цюрихе, кубок в первый раз рискнули вывезти за пределы Швейцарии.
Бразильский защитник, чемпион мира 2002 года Роберто Карлос и два главных трофея мирового футбола — Кубок Жюля Римэ (на фото справа, вручался чемпионам мира до 1970 года, передан на вечное хранение Федерации футбола Бразилии после третьей победы на ЧМ) и Кубок мира — трофей, который разыграют на полях стадионов в России в этом году. Кубок Жюля Римэ впервые с 1970 года экспонируется за пределами постоянного музея FIFA в Цюрихе.
Главу оргкомитета чемпионата мира 2018 года, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича на входе в музей FIFA приняли за волонтера. Но он сказал, что ему польстило такое сравнение.
В музее FIFA собрана коллекция футбольных реликвий с 1930-х годов по наше время. Среди них мяч Copa Rio, которым играли на представительном турнире «Кубок независимости Бразилии» в 1972 году.
Можно посмотреть на «счастливые» бутсы единственного трехкратного чемпиона мира в истории футбола, легендарного бразильца Пеле. В них он выходил на поле в финальном матче чемпионата мира 1962 года.
Главный экспонат — золотой Кубок мира, своего нового хозяина приз обретет 15 июля в московских «Лужниках».
На фотографиях представлено трио, принесшее Бразилии первое из пяти чемпионств в 1958 году: Пеле, лучший дриблер в истории Гарринча и изобретатель удара «сухой лист» Диди.
Привезли футболку сборной Камеруна на ЧМ-1990 с автографом капитана сборной СССР Анатолия Демьяненко. В той игре советская команда победила 4:0. Однако даже такой результат не позволил тогда сборной СССР выйти из группы.
Артефакты недавнего прошлого: футболка чемпиона мира-2014 Бастиана Швайнштайгера (Германия), бутсы чемпиона мира 2010 года Икера Касильяса (Испания) и южноафриканская дудка вувузела с ЧМ-2010 в ЮАР.
В центре экспозиции — официальные мячи ЧМ-2018 Adidas Telstar 18. После каждой игры мяч, которым команды начали игру, будут привозить на Новый Арбат и выставлять в музее. К концу чемпионата их станет 64.
Перчатки бразильского вратаря Клаудио Таффарела, в которых он играл в финале 1994 года против Италии. Победитель определился в серии пенальти. Бразильцы выиграли благодаря промахам легенд итальянского футбола Франко Барези и Роберто Баджо.
Музей FIFA на Новом Арбате открылся для публики 9 июня и будет работать 42 дня.
Фото можно посмотреть здесь.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 июня 2018 22:23
Музей FIFA на Новом Арбате открылся для публики 9 июня и будет работать 42 дня. Социум
0
9 июня 2018 21:40
Только 49% россиян помнят название отмечаемого 12 июня национального праздника — День России. 34% заявили о праздновании «дня независимости», показал опрос... Социум
0
Здравоохранение
9 июня 2018 11:48
Медики на семинаре продемонстрируют навыки оказания неотложной офтальмологической помощи. Здравоохранение
0
9 июня 2018 11:40
Встреча стала юридическим оформлением взаимовыгодного сотрудничества соседних регионов. Здравоохранение
0
8 июня 2018 18:15
В настоящее время для отделения в Похвистнево взамен старого оборудования приобретено 11 новых стоматологических установок, специальное... Здравоохранение
0
Новости медицины
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
153
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
134
3 мая 2018 19:17
Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов. Новости медицины
182
Туризм
7 июня 2018 10:48
Такое предложение выдвинули члены Общественной палаты Самарской области. Туризм
0
4 июня 2018 10:18
Рост путешествий по стране по сравнению с прошлым летом связан с Чемпионатом мира-2018. Туризм
0
18 мая 2018 13:47
Он объединит более 500 участников, которые будут обмениваться свои опытом. Туризм
300
Образование
8 июня 2018 14:15
Дипломы первой степени получили 9 школьников из Самары, поселка Придорожний Волжского района и сельского поселения Старая Рачейка Сызранского района Самарской... Образование
0
8 июня 2018 09:52
Для нее отвели земельный участок. Образование
0
8 июня 2018 09:44
Неудовлетворенность результатами работы ЦОД выразил первый проректор Самарского университета Дмитрий Овчинников. Образование
0
Культура
9 июня 2018 13:11
Предварительно его проведение запланировано на август. Культура
0
9 июня 2018 12:16
Учреждения приглашают гостей. Культура
0
8 июня 2018 09:39
Туда передадут 1500 экземпляров книг. Культура
0
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
694
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
998
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
945
Видео
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия