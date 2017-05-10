В Москве запретят содержать в квартирах лемуров, сов, енотов и бурых медведей
10 мая 2017 10:50
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Об этом порталу m24.ru рассказали в пресс-службе департамента природопользования. Против содержания этих видов животных в многоквартирных домах высказалось более половины участников краудсорсинг-проекта «Дикие животные в городе».
Столичные власти в рамках подготовки городского закона о защите диких животных составляют список зверей, которых будет запрещено содержать в многоквартирных домах. В него войдут, например, ядовитые рептилии и дикие кошки, передает Радио Маяк.
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