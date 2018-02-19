В Москве выставили на продажу квартиру за биткоины

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Стоимость квартиры в биткоинах пока не установлена из-за волатильности курса данной криптовалюты, но владелец готов идти на переговоры, пояснил «РБК-Недвижимости» представитель пресс-службы компании. В рублях стоимость недвижимости оценивается в 85 млн.Трехкомнатная квартира площадью 114 кв. м находится в элитном ЖК «Баркли Парк» на улице Советской Армии, 6. В ней расположены кухня-гостиная, две спальни и две ванные комнаты, а в помещениях выполнен качественный ремонт в современном стиле, говорится в описании квартиры.Это одна из первых квартир на вторичном рынке Москвы, которую пытаются продать за криптовалюту. В августе прошлого года на продажу был выставлен элитный коттедж в подмосковном поселке Николино за 3 тыс. биткоинов. Ранее первым девелопером в России, который заявил о продаже загородных коттеджей за криптовалюту, стала компания М9 Development.Самый ранний кейс продажи жилья за криптовалюту зафиксирован в марте 2013 года. Гражданин Канады выставил на продажу свой дом на небольшом земельном участке за 405 тыс. канадских долларов (около 12 млн руб. по курсу того времени) с возможностью заплатить биткоинами. По состоянию на март 2013 года один биткоин стоил примерно $45. Как пояснил собственник местным СМИ, виртуальная валюта ему была нужна для развития собственных интернет-проектов.ЖК «Баркли Парк» (Фото: Savills)