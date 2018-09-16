В Москве в банкомате нашли фальшивые купюры на полтора миллиона рублей
16 сентября 2018 14:31
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Сообщается, что ненастоящие банкноты обнаружили инкассаторы при их выемке: из пятисот купюр 319 оказались поддельными.
Все полученные от махинации деньги мошенники раскидали на свои счета. Сотрудники банка выясняют, как злоумышленникам удалось обмануть устройство.
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