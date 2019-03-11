В Москве прошел митинг против изоляции Рунета
11 марта 2019 17:08
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«В акции принимают участие около 6,5 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности», — говорится в сообщении. В организации «Белый счетчик» заявили, что митинг против изоляции Рунета собрал 15,3 тыс. участников.
Организаторами митинга выступают Либертарианская партия России и Общество защиты интернета. Помимо Москвы акция прошла в Хабаровске, где она была согласована, а также в Воронеже, где мероприятие провели в гайд-парке. «Мы против принятия закона об изоляции России от международной Сети и требуем свободного интернета», — говорится в заявлении на сайте организаторов мероприятий. По их мнению, предложенные в законопроекте о «суверенном интернете» меры приведут к изоляции российского сегмента интернета и упрощению блокировок.
В «ОВД-Инфо» сообщили, что во время митинга в Москве были задержаны по меньшей мере 15 человек, еще 13 — после окончания акции. РБК обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
В Москве митинг был согласован, в департаменте региональной безопасности столицы говорили, что мероприятие направлено на демонстрацию несогласия с «социально-экономическим курсом правительства» и против законопроекта о «суверенном интернете». В заявке организаторов было указано, что на митинг в столице придут 10 тыс. человек.
Создатель Telegram Павел Дуров поблагодарил участников акции, написав в мессенджере: «Несмотря на противодействие, митинг стал одним из самых массовых в России за последние семь лет. Спасибо всем участникам — для команды Telegram это знак того, что нам стоит продолжать цифровое сопротивление».
Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Госдуму в середине декабря 2018 года. Его подготовили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. В документе, в частности, говорится о необходимости создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов в случае их отключения от зарубежных серверов. Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении, второе пройдет в марте.
Фото: Андрей Любимов / РБК
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