В Москве перекупщики предложили iPhone за 500 тысяч рублей

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Речь идёт о версии смартфона с двумя сим-картами. Отмечается, что за такую сумму перекупщики доставят телефон за неделю до старта официальных продаж в России.На сайте есть и другие объявления о продаже смартфонов Apple последнего поколения. Продавцы в среднем просят за новинку в среднем от 100 до 200 тысяч рублей.