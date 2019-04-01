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Новости /  Общество /  Социум  

В Москве откроются 20 новых необычных площадок для заключения брака

1 апреля 2019 20:13
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Десять свадебных площадок будут особо украшены, а поздравят молодоженов известные артисты.
Двадцать новых локаций для заключения брака откроются в Москве в мае, передает РИА Новости. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Правительство Москвы открывает новые необычные площадки для торжественной регистрации брака в лучших местах столицы. Начинаем с 20 локаций, популярных среди москвичей. В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов. Новые площадки откроются в субботу, 4 мая – накануне Красной горки, когда по традиции играют особенно много свадеб", - отметил Собянин.

Десять свадебных площадок будут особо украшены, а поздравят молодоженов известные артисты.

"Поклонники классики смогут зарегистрировать брак в исторических особняках с величественными колоннами и украшенными лепниной потолками – особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке или особняке на Волхонке. Тем, кому ближе современная архитектура, мы предлагаем провести церемонию на Останкинской телебашне, в башнях "Меркурий" и "Федерация", - говорится в блоге.

Также отмечается, что для ценителей традиций и национального колорита в Храме Христа Спасителя пройдет свадьба в русских традициях.

Поклонники футбола и здорового образа жизни могут выбрать стадионы "Спартак-Арена" и "Лужники".

Романтиков ждут Планетарий на Садово-Кудринской и Москвариум на ВДНХ, где 4 мая пройдут "космические" и "морские" регистрации.
Регистрацию брака на новых площадках будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость регистрации будет стандартной – 350 рублей.

Подать заявление о регистрации брака на новых площадках можно уже сейчас, лично обратившись в отдел ЗАГС или в электронном виде. 
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Комментарии



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