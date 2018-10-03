В Москве объявили лауреатов премии ТЭФИ-2018 в категории "Дневной эфир"

100

Лидерами стали Первый канал и телеканал "Пятница", программы которых стали лучшими в трёх номинациях. Так, программа "Что? Где? Когда?" стала лучшей телеигрой, "Ледниковый период" — лучшим проектом о спорте, а в номинации "Эфирный/неэфирный промоушен программ" победа досталась заставке "Белки — танцы". К ещё одной победе Первого канала можно отнести и Татьяну Тарасову, которая получила статуэтку ТЭФИ в номинации "Лучший ведущий спортивной программы/спортивный комментатор" за ведение репортажей с олимпийского турнира по фигурному катанию.Телеканалу "Пятница" бронзовых "Орфеев" принесли передача "Орёл и решка", которая стала победителем в номинации "Развлекательная программа "Образ жизни", "Мир наизнанку" в номинации "Просветительская программа" и телепроект "Ревизорро" за лучшее журналистское расследование.Две статуэтки отправились ТНТ. Марина Кравец стала лучшей ведущей утренней программы ("Большой завтрак"), а сериал "Улица" члены жюри признали лучшим дневным телесериалом.Добавим, что в номинации "Утренняя программа" победу одержала передача Пятого канала о воспитанниках детских домов, лучшим дневным ток-шоу назвали "Жди меня", выходящее на телеканале НТВ.Номинация "Документальный проект" отправилась на "Рен-ТВ" за спецпроект "Засекреченные списки", в номинации "Реалити-шоу" победу одержал проект "Решала" канала "Че", а программа "Три кота" стала лучшей в номинации "Программа для детей и юношества".Позже пройдёт награждение в категории "Вечерний прайм", где назовут победителей в 20 номинациях.