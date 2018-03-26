В Москве на 63-м году жизни умер основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди

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В то же время «МК» утверждает, что Мавроди госпитализировали с автобусной остановки на улице Поликарпова. По данным издания, Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце, скорую ему вызвал случайный прохожий. Его привезли в городскую больницу № 67, где он и скончался.«Мы не комментируем подобную информацию о наших пациентах», — заявили РБК в пресс-службе городской клинической больницы имени С.П. Боткина. «По Мавроди узнавайте у родственников, мы информацию не даем», — заявили РБК в справочной городской клиничеcкой больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова.Мавроди был «светлым человеком», рассказал РБК актер Владимир Пермяков, который снимался в рекламе МММ в роли Лени Голубкова. «Когда мы впервые встретились с Мавроди, проговорили три часа. Он произвел на меня самое приятное впечатление. Он очень умный и с чувством юмора. Это ему и дало возможность выжить в 1990-е, когда его топили Черномырдин с Ельциным». Мавроди «не повезло, что он родился в России», считает Пермяков: «У нас талант не котируется, тут все на кумовстве. Из него сделали афериста, хотя он закона не нарушал».Мавроди — основатель акционерного общества «МММ», которое в 1990-х привлекало деньги инвесторов по принципу финансовой пирамиды. Вкладчиками МММ, купившими акции и так называемые билеты, было несколько миллионов человек. После краха пирамиды Мавроди, чтобы избежать заключения, избрался в Госдуму.В апреле 2007 года суд, длившийся с 2003 года, приговорил Мавроди к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в крупном мошенничестве «путем обмана и злоупотребления доверием граждан». Потерпевшими по делу проходило более 10 тыс. человек, Мавроди назвал себя невиновным. Следствие оценило ущерб от деятельности МММ и связанных с ней структур в 1993–1995 годах более чем в 110 млн руб. На свободу Мавроди вышел в мае 2007 года, так как провел большую часть срока в СИЗО.Против Мавроди также было возбуждено уголовное дело по подозрению в подделке паспорта. В 2003 году его осудили на один год и один месяц.Мавроди в 2011 году создал новый проект «МММ-2011», который был впоследствии переформатирован в «МММ-2012». Проект потерпел неудачу, против Мавроди было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В 2015 году Financial Times предположила, что резкий рост курса биткоина был вызван действиями МММ в Китае. Мавроди говорил, что так и есть и он способен «обрушить» курс криптовалют.