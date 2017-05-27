В Москве госпитализирован актер Алексей Баталов
27 мая 2017 13:46
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Лишь спустя несколько дней, стали известны некоторые подробности случившегося.
Алексею Баталову исполнилось 88 лет, зимой ему сделали протезирование сустава. Однако операция закончилась осложнениями. Впоследствии его перевели из больницы в реабилитационный центр.
По словам супруги народного артиста СССР Гитаны Леонтенко, Баталов находится на реабилитации, врачи прогнозируют, что он начнет ходить не скоро. Сам Алексей Владимирович обеспокоен тем, сможет ли он работать.
Любимый несколькими поколениями зрителей, артист с поврежденной ногой попал в клинику в январе. Хотя повреждение было серьезным, состояние Баталова оценили, как средней тяжести.
После реабилитации он в мае был вновь госпитализирован в Центральную клиническую больницу. 81-летняя супруга высказалась, что главное для нее – здоровье мужа, а остальные проблемы они решат вместе.
Она отметила благодарность Никите Михалкову, который уже не первый раз откликается на беду семьи. Дочка Баталова и Леонтенко Мария страдает детским церебральным параличом, и Михалков и ранее всегда оказывал необходимую помощь.
Алексей Владимирович Баталов - уроженец г. Владимира. Его родители также имели отношение к театру. Впервые сыграл на сцене во время войны в Бугульме, где семья была в эвакуации. Его мать там создала театр.
На экранах артист появился в 1944 году в эпизодической роли в драме Арнштама о Космодемьянской "Зоя". В ленте он сыграл роль одноклассника героини. Также снимался в кинофильмах «Летят журавли», «Дело Румянцева», «Большая семья» и других. В качестве режиссера стал автором трех картин.
Фото wday.ru
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