В Москве двух братьев-близнецов приняли за проголосовавшего дважды мужчину

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— Здесь находится вся участковая избирательная комиссия, состоящая из педагогов школы, где располагается участок. Здесь голосовали два брата, закончившие это образовательное учреждение. Мы проверили все книги избирателей — разные подписи, паспорта, переслали вам уже даже фотографии в штаб, что это действительно два разных человека, они работают на этой территории. Один живёт в другом районе, но приписался сюда, так как сегодня работает на скорой помощи, — рассказала Потяева.Ранее в штаб поступила жалоба, что на участке № 1982 в Москве дважды отдал свой голос один и тот же человек. После этого урну временно заблокировали и отодвинули. После опровержения данных о повторном голосовании урна снова стала доступной.