В Мордовии состоялось открытие окружного фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья»

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Проект «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» включает в себя конкурс детского прикладного творчества «МастерОК», Спартакиаду воспитанников детских домов «Спортивный Олимп Приволжья», интеллектуально-развивающую игру «Ума Палата» и конкурс детского творчества «Звезды ДЕТСТВА». Главная задача – охватить максимальное количество детей данной категории для участия в региональных отборочных и окружных мероприятиях, создать условия для общения и развития внутреннего потенциала каждого ребенка.В этом году впервые объединили проведение всех фестивальных мероприятий, а также конкурса «Успешная семья Приволжья». Республика Мордовия гостеприимно принимает на своих площадках более 500 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа.От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова с торжественным открытием фестиваля «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» и конкурса «Успешная семья Приволжья» гостей и конкурсантов поздравил главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сезганов: «Для нас большая честь принимать масштабный и знаковый проект «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», в котором участвует столько талантливых детей. Наша главная задача – помочь каждому юному интеллектуалу, спортсмену, артисту, художнику обрести уверенность в себе, найти новых друзей в разных регионах округа. Участие в конкурсных программах проекта поможет вам в будущем реализовать свои деловые и духовно-нравственные качества.Отдельные слова признательности хотелось бы высказать в адрес педагогов. Именно благодаря их бескорыстному труду и чуткому отношению к судьбам своих учеников сегодня проходит финальный этап проекта.Проведение окружного фестиваля «Успешная семья Приволжья» который год подряд еще раз подтверждает важность укрепления института семьи, являющегося основой развития и благополучия нашей страны. Уверен, что сегодня здесь собрались представители лучших семей округа, каждая из которых достойно представит свой регион».Главный федеральный инспектор поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации праздника и подчеркнул особое значение данных проектов в создании условий для развития творческих способностей детей, оставшихся без попечения родителей, и воспитывающихся в многодетных семьях.Выставка прикладного творчества воспитанников детских домов «МастерОК» была организована в фойе Республиканского Дворца культуры. Свои лучшие работы представили 67 участников из 14 регионов округа. Гости мероприятия высоко оценили мастерство ребят в техниках батик, бисероплетение, керамика, лаковая миниатюра, чеканка, конструирование, мозаика.На базе спорткомплекса «Мордовия» стартовала окружная Спартакиада «Спортивный Олимп Приволжья». Это крупные спортивные соревнования для воспитанников детских домов и школ-интернатов из регионов ПФО. 235 участников в возрасте от 13 до 18 лет оспаривают первенство в шашках, настольном теннисе, мини-футболе, волейболе и легкоатлетической эстафете. Многие из ребят пробуют свои силы сразу в нескольких видах спорта.Среди участников интеллектуально-развивающей игры «Ума Палата» – победители региональных этапов. Традиционно мероприятие проходит в формате интеллектуальных соревнований по принципу знаменитых телепередач «Что? Где? Когда?» и «Своя игра». 14 команд из регионов ПФО в течение трех часов должны ответить на сложные вопросы из разных областей знаний – литературы, истории, географии, биологии и обществознания. Организаторы уверены, что игра не только дает ребятам возможность проверить свои навыки и эрудицию, но и продемонстрировать таланты, пообщаться друг с другом. Команде-победительнице финальной игры «Ума Палата» будет вручен главный трофей – декоративная сова и титул самой эрудированной команды среди воспитанников детских домов Приволжья.Все участники окружного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» получат дипломы и ценные подарки.В окружном конкурсе «Успешная семья Приволжья» принимают участие семьи из всех регионов Приволжского федерального округа, которые пользуются заслуженным общественным признанием и уважением, сохраняют национальные и семейные традиции, создают условия для гармоничного роста и развития детей.Во время конкурсных испытаний участники представили членам жюри презентации о своих семьях. Программа соревнований включает 11 номинаций: «Родительская слава», «Трудовая династия», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Моя семья – моё богатство», «Везде хорошо, но дома лучше», «Мы – патриоты России», «Доброе сердце» (среди семей с приёмными и опекаемыми детьми), «Грани творчества», «Самая молодая семья», «Интернациональная семья» и «Семейное дело».Проведение окружного фестиваля детского творчества «Звезды ДЕТСТВА» запланировано на 22 сентября. В этот день также будут подведены итоги окружного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» и конкурса «Успешная семья Приволжья».Организаторы предусмотрели для воспитанников детских домов и семей-участниц конкурса «Успешная семья Приволжья» насыщенную культурно-познавательную программу. Во время экскурсий по Саранску гости познакомятся с городом, принимавшим матчи Чемпионата мира по футболу – 2018, а также посетят Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д.Эрьзи и краеведческий музей им. И.Д.Воронина, сообщает пресс-служба ПФО.Фото: пресс-служба ПФО