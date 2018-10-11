В Могилёве Елена Лапушкина и Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев подписали соглашение о сотрудничестве

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Масштабное событие собрало более 2000 участников из обеих стран.Главная тема - развитие регионального сотрудничества.Для Самарской области Беларусь является стратегическим партнёром во многих сферах, и сотрудничество продолжает расширяться.Только за 1 квартал 2018 года объём внешнеторгового оборота между СО и республикой составил 226,9 млн.$ - в 3,5 раза больше, чем за 1 квартал 2017 года.На V Форуме регионов России и Белоруссии Глава Самары Елена Лапушкина и Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев подписали соглашение о сотрудничестве между нашими городами в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах, передает прес-служба департамента информационной политики СО.