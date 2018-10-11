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В Могилёве Елена Лапушкина и Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев подписали соглашение о сотрудничестве

11 октября 2018 21:57
85
В Могилёве сегодня стартовала работа V форума регионов России и Беларуси.
В Могилёве сегодня стартовала работа V форума регионов России и Беларуси.

Масштабное событие собрало более 2000 участников из обеих стран.

Главная тема - развитие регионального сотрудничества.

Для Самарской области Беларусь является стратегическим партнёром во многих сферах, и сотрудничество продолжает расширяться.

Только за 1 квартал 2018 года объём внешнеторгового оборота между СО и республикой составил 226,9 млн.$ - в 3,5 раза больше, чем за 1 квартал 2017 года.

На V Форуме регионов России и Белоруссии Глава Самары Елена Лапушкина и Председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев подписали соглашение о сотрудничестве между нашими городами в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах, передает прес-служба департамента информационной политики СО.


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