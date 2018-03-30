В Минобороны заявили о разработке нового пайка повышенной калорийности и энергоемкости для спецназа
30 марта 2018 22:04
73
«Однако уже сейчас можно сказать, что в новом продпайке упор будет сделан на повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью», — отметил Булгаков.
Ранее гендиректор подведомственного Минобороны «Военторга» Владимир Павлов рассказал журналистам о разрабатываемом продпайке для спецназа — в дополнение к уже существующему общевойсковому набору питания. Этот паек станет восьмым в линейке наборов питания для войск.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 марта 2018 22:40
Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской. Социум
2
30 марта 2018 22:25
При этом он добавил, что «небольшие колебания» цен возможны, они связаны с повышением акцизов. Социум
26
30 марта 2018 22:04
"В новом продпайке упор будет сделан на повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью" Социум
64
Здравоохранение
30 марта 2018 16:55
Конкурс профессионального мастерства среди студентов медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального... Здравоохранение
140
30 марта 2018 16:41
Участие в проекте «Здоровые города» помогло Чапаевску снизить преждевременную смертность. Здравоохранение
145
29 марта 2018 16:53
Выборы проходили открытым голосованием, кандидатуру Сергея Николаевича утвердили единогласно. Также участники конференции утвердили новый состав правления... Здравоохранение
332
Новости медицины
22 марта 2018 16:54
Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
137
21 марта 2018 19:44
Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
166
19 марта 2018 21:47
Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
197
Туризм
26 марта 2018 16:31Выбор недвижимости в Праге
Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
68
21 марта 2018 10:34
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
323
16 марта 2018 12:54
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
504
Образование
29 марта 2018 11:41
В настоящее время в школе не хватает мест. Образование
213
29 марта 2018 09:21
Из 21 зарегистрированного экзаменующегося на пункт досрочной аттестации пришли только 16 человек. Образование
168
28 марта 2018 23:58
Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к... Образование
439
Культура
30 марта 2018 12:40
Оргкомитет получил около 300 рассказов молодых авторов от 7 до 25 лет из 24 муниципальных образований. Культура
145
30 марта 2018 10:30
Выставка продлится до 9 апреля. Культура
172
29 марта 2018 14:00
Творческая встреча пройдет 30 марта. Культура
202
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
468
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
802
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
765
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1353
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
812
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
737
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1581
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
922
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1024
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1615
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
954
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4235
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2404
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2875
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2754
Мероприятия