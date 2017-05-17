В Международный День Парков в Самаре будет организована праздничная программа и выставка ретро-автомобилей

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Всех участников и гостей праздника на главной площади парка с 12.00 до 15.00 ждет концертная программа с участием самарской рок – группы «Спринты».Для самых маленьких организаторы приготовили веселую анимацию на детской сцене и мастер-классы.А в завершение праздника с 14.30 до 15.00 на территории конно-спортивного клуба «Буденовец» состоятся показательные выступления на лошадях.Концертно-развлекательные программы 20 мая будут организованы и в других парках города, сообщает пресс-служба администрации Самары.