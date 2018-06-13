В МВД заверили, что после изъятия из картотеки документы репрессированных и заключенных СССР не уничтожаются

«Изымаемые из бумажной картотеки (актуальной базы данных) по истечении сроков хранения алфавитные карточки в обязательном порядке переводятся в электронный вид, что обеспечивает их постоянное хранение», — заверили в МВД.В документах указаны возраст осужденного (реабилитированного), категория преступления, вид наказания и другая информация, пояснили в ведомстве. При этом МВД обязано постоянно хранить в оперативно-справочной картотеке только документы осужденных и реабилитированных за государственные преступления. «Срок хранения учетных документов на лиц, осужденных (реабилитированных) за иные преступления, может быть продлен в случаях, если эти документы имеют научно-историческое значение», — пояснили в МВД.О том, что учетные карточки репрессированных в СССР уничтожаются по некоему закрытому межведомственному приказу 2014 года, на прошлой неделе писал «Коммерсантъ». О существовании документа узнал историк Сергей Прудовский, исследуя обстоятельства строительства Китайско-Восточной железной дороги. Он сделал запрос о репрессированном крестьянине Федоре Чазове ​в УМВД по Магаданской области, на что начальник информационного центра Михаил Серегин ответил, что его учетная карточка уничтожена. По приказу положено хранить сведения только до достижения осужденным 80-летнего возраста, отмечало издание. Советник президента и председатель совета по правам человека Михаил Федотов начал проверку.Позже информацию об уничтожении сведений о репрессированных опроверг замминистра внутренних дел Игорь Зубов, заявив, что архивные карточки узников советских лагерей «подлежат хранению вечно». Конкретные случаи исчезновения досье, по его словам, следует рассматривать отдельно.Как сообщили РБК в Росархиве, проверку также начала межведомственная рабочая группа по координации деятельности, направленной на реализацию концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. «Насколько известно Росархиву, никаких решений, связанных с уничтожением карточек учета на репрессированных граждан, в МВД России не принималось», — ответили в ведомстве.Новости о существовании засекреченного приказа вызвали тревогу о сохранении национальной памяти, прокомментировала РБК исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова. «Мы серьезно встревожены, потому что в таком случае уничтожался бы уникальный источник о судьбе осужденных», — отметила она.По ее словам, в учетных карточках, в частности, указаны сроки осуждения и выхода на свободу, травмы и болезни во время пребывания в лагере. «Сведений очень мало, но они все равно очень важны», — подчеркнула Жемкова.«Мемориал», отметила она, выступает за то, чтобы сведения о репрессированных хранились не в закрытых, ведомственных, а в государственных архивах. «По истечении срока хранения материалы МВД должны передаваться в государственные архивы, которые должны после экспертизы забирать на хранение то, что ценно для нашей общей национальной памяти», — считает Жемкова.​Точное число осужденных в годы сталинских репрессий неизвестно. По подсчетам «Мемориала», число репрессированных может достигать 12 млн человек.Фото: РИА Новости