В МВД сообщили, что водителей стали реже штрафовать за разговор по телефону
21 июля 2018 15:41
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По данным этого года, за первые 6 месяцев за это же нарушение было возбуждено более 43 тысяч административных дел. А в 2008 году за такой же период – 70 тысяч административных дел.
Общая сумма штрафов за разговор по телефону при управлении автомобилем пять лет назад составила более 87 млн рублей.
Сейчас за разговор по телефону во время управления автомобилем штраф составляет 1,5 тысячи рублей, передает samarskie-voditeli.ru .
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Комментарии
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21 июля 2018 15:41
Сейчас за разговор по телефону во время управления автомобилем штраф составляет 1,5 тысячи рублей. Социум
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21 июля 2018 15:14
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