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Новости /  Общество /  Социум  

В МВД рассматривают возможность введения электронного водительского удостоверения

11 декабря 2018 19:26
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Документы нового образца пока не начали выдавать, и, исходя из данных журналистов со ссылкой на собственный источник в правительстве РФ, вместо таких пластиковых документов могут ввести электронные водительские удостоверения.
В МВД могут отказаться от использования пластиковых водительских удостоверений со встроенными микрочипами, а также свидетельствами о регистрации ТС с микрочипами. Хотя повышенные пошлины за данные документы уже введены.

Документы нового образца пока не начали выдавать, и, исходя из данных журналистов со ссылкой на собственный источник в правительстве РФ, вместо таких пластиковых документов могут ввести электронные водительские удостоверения. Так, для электронных прав разработают специальное приложение и тогда водителям нужно будет только предъявлять свои права в телефоне. Ранее об этой идее рассказывал глава МВД Михаил Черников. Но данный вопрос будет изучен более подробно после введения и тестирования электронных ПТС. Их уже используют, но полномасштабный переход на э-ПТС запланирован на ноябрь 2019 года. Предполагается, что после этого в МВД задумаются о переводе таких документов, как водительское удостоверение и свидетельство о регистрации в электронный вид.

Но полностью отказываться от бумажных документов в ведомстве не планируют, так как не все водители имеют современные телефоны и могут пользоваться приложениями. Особенно это касается водителей пенсионного возраста.

Возможно, что информацию о водителях будут вносить в электронный паспорт. На этот документ в РФ перейдут предположительно в 2021 году. Данный паспорт даст доступ к государственным реестрам и услугам. Носителем электронного паспорта станет пластиковая карта с микрочипом. Подобный паспорт станет универсальным документом, передает samarskie-voditeli.ru. 


Фото:  samarskie-voditeli.ru
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