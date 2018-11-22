В МВД предложили отменить госпошлину за выдачу автомобильных номеров

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Президент России Владимир Путин подписал в начале августа проект закона, согласно которому зарегистрировать машину можно будет без посещения ГИБДД. Согласно документу, который вступит в силу в 2019 году, покупатели новых авто смогут получить номерные знаки прямо в автосалоне.Подразделения ГИБДД будут лишь назначать номер, а владелец транспортного средства будет его получать у изготовителя самостоятельно.Государственная пошлина за выдачу номерного знака на автомобиль, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, составляет две тысячи рублей, а на мотоциклы, тракторы, прицепы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины — полторы тысячи рублей.