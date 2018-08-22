В МВД предложили оснастить водительские удостоверения микрочипом

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МВД предложило добавить в водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств микрочипы. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов.Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что документы будут оснащены не только электронными носителями информации, но и рядом дополнительных степеней защиты. Они будут пластиковыми, а верхний и нижний слои станут лазероактивны.Кроме того, в министерстве предложили перевести надписи "водительское удостоверение" и "свидетельство о регистрации" дополнительно на английский и французский языки.Выдавать удостоверения и свидетельства будут в подразделениях ГАИ, имеющих технические возможности для их оформления. Примечательно, что введение новых образцов не сделает недействительными ранее выданные аналогичные документы.