В МВД предложили оснастить водительские удостоверения микрочипом
22 августа 2018 22:50
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МВД предложило добавить в водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств микрочипы. Соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк рассказала, что документы будут оснащены не только электронными носителями информации, но и рядом дополнительных степеней защиты. Они будут пластиковыми, а верхний и нижний слои станут лазероактивны.
Кроме того, в министерстве предложили перевести надписи "водительское удостоверение" и "свидетельство о регистрации" дополнительно на английский и французский языки.
Выдавать удостоверения и свидетельства будут в подразделениях ГАИ, имеющих технические возможности для их оформления. Примечательно, что введение новых образцов не сделает недействительными ранее выданные аналогичные документы.
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