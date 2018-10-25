В МВД предложили оснащать огнестрельное оружие датчиками слежения, чтобы не допустить повторения Керченской трагедии

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Так идею объяснили в Научно-производственном объединении «Специальная техника и связь» МВД. Там отметили, что схожий принцип действует в автомобилях, которые подают сигнал SOS при столкновении, или при надзоре за обвиняемыми, находящимися под домашним арестом. Стоимость таких датчиков будет сравнима с ценой самого дешевого мобильного телефона с выходом в интернет, устанавливать их можно в приклад или корпус оружия на стадии изготовления, а в уже выпущенное – когда владелец придет продлевать лицензию. В МВД считают, что эта мера позволит предотвращать нападения, подобные тому, которое неделю назад произошло в Керчи.Напомним, что 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу в здании учебного заведения. В результате трагедии погибло 20 человек, еще несколько десятков пострадали