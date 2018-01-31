В МФЦ Самары начался прием заявлений о включении в списки избирателей
31 января 2018 22:08
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Напомним, 18 марта 2018 года состоятся всенародные выборы Президента Российской Федерации – важнейшее событие в общественно-политической жизни нашей страны. В прошлом году в законодательство о выборах были внесены изменения, существенно упрощающие реализацию активного избирательного права граждан.
С 31 января любой избиратель, который в день голосования 18 марта на предстоящих выборах Президента будет находиться не по месту прописки, вправе подать заявление о включении в список по месту нахождения. Избиратели могут проголосовать на любом избирательном участке, как в России, так и за ее пределами, независимо от места регистрации.
Важно, что открепительное удостоверение по месту регистрации брать не нужно. Это удобно для студентов и тех, кто работает в другом регионе. Одной из первых в МФЦ в микрорайоне Крутые Ключи обратилась Альбина Багаутдинова. Девушка родилась и выросла в Шентале. После окончания Самарского ВУЗа осталась жить в Самаре.
"Выборы президента - особое событие для всех граждан страны, в голосовании примет участие и вся моя семья – родители и многочисленные родственники. Раньше мне приходилось ездить за 200 км за открепительным удостоверением. Теперь все стало гораздо проще. Для того, чтобы проголосовать, достаточно подать заявление в МФЦ в Самаре,"- говорит житель г.о. Самара Альбина Багаутдинова.
Прием заявлений от избирателей идет в МФЦ по всей Самарской области. По состоянию на 17 часов 31 января в регионе было
зарегистрировано 138 заявлений. В основном, это люди, прописанные в муниципальных районах, но желающие проголосовать в крупных городах губернии, там, где работают. В г.о. Жигулевск гражданин подал заявление о намерении проголосовать за рубежом – в Голландии.
"Данная услуга оказывается во всех многофункциональных центрах региона. Прием заявлений занимает порядка 5 минут, к тому же, специалисты МФЦ при необходимости могут подсказать заявителям, по какому адресу они могут проголосовать на новом месте. Для получения данной услуги при себе необходимо иметь только паспорт",- рассказал Руслан Азаматов, начальника отдела организации оказания государственных и муниципальных услуг Уполномоченного МФЦ Самарской области.
Стоит отметить , что подать заявление для включения в список избирателей по месту нахождения можно также в территориальных и участковых избирательных комиссиях г.о. Самара. Там также все готово к работе по обработке таких заявлений.
"Сегодня рабочий день мы начали с того, что потренировались на себе. Поскольку 18 марта мы не сможем присутствовать на своих участках, но избирательного права нас никто лишать не должен, поэтому мы написали заявления и проголосуем здесь", - рассказал Сергей Терентьев, председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьского внутригородского района г.о. Самара.
Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно следующим образом:
- в любом многофункциональном центре (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг (адреса можно найти на сайте http://www.mfc-samara.ru ) или через интернет-портал «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru – с 31 января по 12 марта 2018 года включительно;
- в территориальных избирательных комиссиях региона – с 31 января 2018 года по 12 марта 2018 года:
в рабочие дни:
понедельник, среда – с 09.00 часов до 15.00 часов по местному времени;
вторник, четверг и пятница – с 14.00 часов до 20.00 часов по местному времени;
в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 часов до 15.00 часов по местному времени.
- в участковых избирательных комиссиях – с 25 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года:
в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов по местному времени;
в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 часов до 15.00 часов по местному времени.
Специальные заявления можно будет оформить в участковых избирательных комиссиях с 13 марта 2018 года по 17 марта 2018 года:
в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов по местному времени;
17 марта 2018 года – с 10.00 часов до 14.00 часов по местному времени.
Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий Самарской области можно найти на сайте http://samara.izbirkom.ru, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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