В МЭР прорабатывают вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

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Пенсии работающих россиян были заморожены с января 2016 года."Там все просто, надо считать, сколько потребует бюджетных средств, и в правительстве решать", — заявил Фомичев.В среду вопрос индексации выплат работающим пенсионерам поднял премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета перед Госдумой. Глава правительства отметил, что министрам и депутатам необходимо вместе обсудить социальные и экономические последствия этого шага.Премьер отметил, что приоритетом для властей остается вопрос индексации пенсий тех россиян, кто не работает."Думаю, это вполне справедливый подход. Если человек способен трудиться, то все-таки у него немножко другой финансовый статус", — заявил Медведев.