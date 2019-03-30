В МЧС рассказали, какая температура воды смертельно опасна

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Удерживаясь на поверхности воды, надо свести к минимуму физические усилия, чтобы избежать быстрой потери тепла организмом, добавили спасатели.Провалившись под лед, надо сразу позвать на помощь. Не следует поддаваться панике и барахтаться в воде, наваливаясь всем телом на тонкую кромку льда – под тяжестью тела он может обломиться. Время безопасного пребывания человека в воде при температуре плюс 2-3 градуса составляет всего 10-15 минут.Если же температура воды минус 2 градуса, смерть может наступить уже через 5-8 минут, отмечают спасатели.Ведомство рекомендует стараться тратить минимум физических усилий, чтобы удержаться на поверхности ледяной воды. Одна из причин быстрого снижения температуры тела - перемещение прилегающего к телу подогретого слоя воды и замена его новым, уже холодным. Кроме того, при движениях нарушается дополнительная изоляция, которую создает вода, пропитавшая одежду.Находясь на плаву, надо широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. При этом голову следует держать над водой как можно выше. Именно на голову приходится более 50% всех теплопотерь организма, отмечает МЧС.