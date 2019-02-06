В МЧС предложили создать "спасательный спецназ"

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— Вопрос реформирования спасательных подразделений назрел, — сказал Чуприян на итоговой коллегии министерства.Он признал нехватку профессиональных кадров и техники в МЧС и назвал её "катастрофической". Также Чуприян отметил, что только 10% спасательных подразделений обеспечены техникой. И добавил, что данную проблему поможет решить реформа.Помимо этого, первый замглавы МЧС сообщил, что численность спасательной группировки составит 12 тысяч человек и министерство планирует увеличить штат пожарной службы на 22 тысячи человек.Чуприян рассказал, что готовность пожарных подразделений в настоящее время находится "под вопросом", большая часть техники неисправна, есть нехватка водителей, дежурных караулов, профессиональных кадров.Фото: соцсети