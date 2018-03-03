В Лужниках прошел митинг-концерт в поддержку Путина, на нём выступили хор Турецкого, группа «Руки вверх», Олег Газманов, Тимати
3 марта 2018 18:33
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Среди участников мероприятия были Хор Турецкого, группа «Руки вверх», Олег Газманов, Тимати.
Сам Путин присутствовал на митинге и спел с его участниками гимн России.
Смотрите фоторепортаж РБК.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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