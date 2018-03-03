В Литве скончался Народный артист СССР, известный оперный певец Виргилиус Норейка

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— Тяжёлая утрата: сегодня утром скончался Виргилиус Норейка. Сердечные соболезнования жене Лорете, семье, всем близким и всем нам — один за другим уходят корифеи века. Пусть остаются они как можно дольше в нашей памяти, чтобы их искусство распространялось и нам было бы на что равняться, — выразили соболезнование в Союзе музыкантов Литвы на странице в "Фейсбуке".В 1970 году оперный певец был удостоен звания "Народный артист СССР", а в 2015 году был награждён медалью Пушкина. Последние гастроли в России Норейка дал в 2016 году, выступив на сцене в Санкт-Петербурге.Фото: © Сайт союза музыкантов Литвы