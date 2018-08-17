В Ленинском и Самарском районах Самары пройдут «Открытые мастерские» для всех желающих

106

Мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций из дерева пройдут:- в субботу в Ленинском районе по адресу ул. Клиническая, д. 22-24, ул. Коммунистическая, д. 18- в воскресенье в Самарском районе в сквере Высоцкого по адресу ул. Самарская, д. 70-76.«Открытые мастерские» уже прошли в нескольких районах города. Жители с удовольствием принимают участие в таких мероприятий. Районные фестивали проходят в формате ярких семейных праздников. В программе игры, конкурсы, чай из самовара, концертная программа и главное мастер-классы по изготовлению дворовых конструкций.Профессиональные мастера по дереву обучают всех желающих делать давочки, ограждения, скамейки, детские горки и многое другой из экологически чистых материалов. Важно отметить, что все эти конструкции устанавливают на дворовых территориях.Также, на районных мероприятиях представят каталог МАФов, из которых, как из конструктора, сами жители смогут «собрать» проект своего двора.Новый городской проект по благоустройству «Твой конструктор двора» нацелен на развитие городской среды и поддержку активных жителей города.Наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат 100 тыс. рублей на благоустройство, передает пресс-служба администрации Самары.