В Латвии построили 93-километровый забор на границе с Россией
11 марта 2019 22:10
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Строительство началось в 2016 году. Годом ранее правительство Латвии подписало соглашение, которое установило необходимость укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы, чтобы ограничить поток нелегальных мигрантов из России. Усилить контроль над границами, пояснил тогда командующий Национальными вооруженными силами страны генерал Раймонд Граубе, Риге рекомендовало руководство НАТО.
В проект включили не только полосу заграждений из проволоки высотой 2,7 м, вдоль других участков границы проложены патрульные тропы и сделаны контрольные полосы. Общие затраты на строительство составят €21 млн. Завершить работы планируется в 2020 году.
Издание указывает, что после возведения забора на участках, где он поставлен, существенно снизилось количество нарушений границы. После этого в Риге приняли решение построить еще 100 аналогичных заграждений за €5,6 млн. Этот проект пока находится только на бумаге, деньги из бюджета еще не выделены.
Помимо Латвии укрепляют свои границы с Россией и другие страны Прибалтики. Так, Литва в настоящее время строит забор длиной 44,6 км на участке границы с Россией в Калининградской области. Решение построить заграждение приняли в сентябре прошлого года и власти Финляндии. Причина — предотвращение угрозы проникновения африканской чумы свиней.
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