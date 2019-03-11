В Латвии построили 93-километровый забор на границе с Россией

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Строительство началось в 2016 году. Годом ранее правительство Латвии подписало соглашение, которое установило необходимость укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы, чтобы ограничить поток нелегальных мигрантов из России. Усилить контроль над границами, пояснил тогда командующий Национальными вооруженными силами страны генерал Раймонд Граубе, Риге рекомендовало руководство НАТО.В проект включили не только полосу заграждений из проволоки высотой 2,7 м, вдоль других участков границы проложены патрульные тропы и сделаны контрольные полосы.​ Общие затраты на строительство составят €21 млн. Завершить работы планируется в 2020 году.Издание указывает, что после возведения забора на участках, где он поставлен, существенно снизилось количество нарушений границы. После этого в Риге приняли решение построить еще 100 аналогичных заграждений за €5,6 млн. Этот проект пока находится только на бумаге, деньги из бюджета еще не выделены.Помимо Латвии укрепляют свои границы с Россией и другие страны Прибалтики. Так, Литва в настоящее время строит забор длиной 44,6 км на участке границы с Россией в Калининградской области. Решение построить заграждение приняли в сентябре прошлого года и власти Финляндии. Причина — предотвращение угрозы проникновения африканской чумы свиней.