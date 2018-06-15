В Курумоче Дмитрий Азаров проверил работу терминала по приёмке и отправке команд-участниц ЧМ-2018 и болельщиков

К турниру терминал полностью реконструирован, оснащён дополнительными кабинами паспортного контроля.Терминал полностью готов к приёму внутрироссийских и международных рейсов.Дмитрий Азаров поблагодарил за слаженную работу специалистов пограничной службы и волонтёров, благодаря которым атмосфера спортивного праздника ощущается буквально с первой минуты пребывания в Самару, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.