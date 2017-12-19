В Крыму решили на год отложить введение курортного сбора

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«Первое, что необходимо сделать, это провести разъяснительную работу в России, потому что была поднята большая шумиха вокруг закона «О введении курортного сбора», и нужно объяснить людям, что в Крыму не взимаются сумасшедшие деньги. Семья из четырех человек, приехав в Ялту, заплатит до 600 руб. всего-навсего. Дети до 18 лет, большой список льготников, спортсменов, к примеру, вообще не облагаются сбором», — пояснил он.По его словам, взимать туристический сбор предполагается с мая по конец сентября. «В зимний период ставка равно нулю. Необходимо оптимизировать сбор таким образом, чтобы большой поток туристов не испытывал затруднений при заселении, оформлении документов. Сейчас нет программ и людей, которые будут нести ответственность. За три месяца 2018 года мы не успеем подготовиться», — пояснил Черняк.Он также отметил, что Крым находится сейчас «не в самой лучшей ситуации». «Санкции, нет инфраструктуры, того же Крымского моста. После новогодних праздников будут собраны муниципалитеты, ведомства, которые будут привлекаться для проработки эксперимента, и мы внесем поправку в региональный закон, и сбор будет с 2019 года», — рассказал он.Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил РБК, что отсрочка эксперимента с курортным сбором в Крыму может быть связана, в частности, с недостаточно мощным потоком туристов на полуостров. «У нас пока [туристического] потока в Крым как такового нет. Большое количество людей, которые едут туда, направляются к своим родственникам. Считать их туристами или нет? Потом стоит вопрос, как этот сбор администрировать. Затраты на администрирование столь небольшого количества денег могут превысить доход [от сбора]», — сказал он. Бухаров отметил, что пока эти вопросы не будут решены, эксперимент с курортным сбором и дальше будет откладываться.Закон «О введении курортного сбора» был принят в конце ноября 2017 года. В соответствии с законом предлагалось взимать с прибывающих на полуостров туристов по 10 руб. в сутки (исключая день заезда) в течение летнего сезона — с 1 мая по 30 сентября. Согласно документу, сбор предлагалось взимать с отдыхающих в Черноморском районе Крыма, в городских округах Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия и Ялта до 2022 года.Президент России Владимир Путин 30 июля подписал федеральный закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры», который затронет Крым, Кубань, Ставрополье и Алтайский край. Целью сбора называлось финансирование «проектирования, строительства, реконструкции, содержания, благоустройства и ремонта объектов курортной инфраструктуры».