В Крыму ответили на призывы Киева проголосовать на украинских выборах
23 марта 2019 19:55
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По словам чиновника, жители Крыма «не отождествляют себя с другим государством, поэтому им неинтересны выборы в чужой стране», передает «РИА Новости». Он подчеркнул, что киевские власти искусственно усложнили процедуру выхода из гражданства для жителей полуострова.
«Крымчане эту процедуру в большинстве своем исполнить не могут, потому что она довольно сложная. К тому же крымчане не могут свободно поехать на Украину для подачи соответствующего заявления, так как это всегда связано с определенной опасностью», — пояснил он.
По словам Иоффе, крымчане добровольно получили российские паспорта, ощущают себя гражданами России и «на этом нужно ставить точку».
Чиновник добавил, что граждане Украины, по разным причинам находящиеся в Крыму, могут беспрепятственно поехать на выборы президента, им не будут чинить никаких препятствий.
Ранее украинская прокуратура заявила, что жители Крыма смогут проголосовать на выборах президента Украины, приехав в Киев или другие украинские города.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 человек.
Крым стал частью России весной 2014 года по итогам референдума, на котором за такое решение высказалось большинство жителей. Украина не признает его результаты и считает полуостров своей территорией.
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