В Крещенскую ночь в Самаре работа общественного транспорта будет усилена

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В связи с организацией крещенских купаний и необходимостью обеспечения транспортного сообщения работу общественного транспорта усилят. Как сообщает профильный департамент Самары, до 02:00 19.01.2019 будет продлено время работы автобусных маршрутов №№ 61, 247, 261, проходящих по Волжскому проспекту.Также напоминаем, что все желающие смогут искупаться и в купелях при храмах.Особое внимание уделяется вопросам безопасности, оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и создания комфортных условий для горожан.Более подробная информация – на официальном сайте Администрации Самары – по ссылкам: http://samadm.ru/media/news/17787/; http://samadm.ru/media/news/17739/, передает пресс-служба горадминистрации.