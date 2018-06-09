В Кремле огласили имена лауреатов государственных премий

Эта награда присуждается в России ежегодно с 1992 года за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства.Так, награду в области гуманитарной деятельности за 2017 год, согласно документу, получит президент Музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова. Эта награда традиционно присуждается людям, ведущим активную просветительскую и миротворческую деятельность, способствующую утверждению непреходящих нравственных ценностей и консолидации общества.Премия в области литературы и искусства будет вручена гендиректору калининградского Музея Мирового океана Светлане Сивковой. ​Созданный ею музей, как указали Толстой и Фурсенко на брифинге, является единственным в России комплексным морским собранием, рассказывающим о морском наследии и природе Мирового океана.За вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры, в свою очередь,​ будет отмечен художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича Юрий Темирканов. Госпремию-2017 за вклад в развитие отечественного и мирового хореографического искусства получит худрук Санкт-Петербургского академического театра балета Борис Эйфман​.Кроме того, награды в области науки и технологий будут удостоены сразу три человека — сотрудники научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук (РАН) — академик Михаил Алфимов, член-корреспондент РАН Сергей Громов и член-корреспондент РАН Александр Чибисов. Госпремия, согласно указу президента, будет вручена им за разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и машин, которые производят перемещение, синтез и распознавание молекул и их частей в наноразмерном масштабе.Еще одном лауреатом в этой категории за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранении стал директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Иван Дедов. Кроме того, госпремии удостоен заведующий лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики им. Вавилова Евгений Рогаев. Ученого российские власти решили наградить за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека.Все премии Путин по традиции вручит в Кремле в День России 12 июня. Сумма премии составляет 5 млн руб.