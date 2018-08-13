В Красноярском районе состоится торжественная встреча участников перелета через Северный ледовитый океан на самолетах-амфибиях
13 августа 2018 14:31
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В Красноярском районе Самарской области состоится торжественная встреча земляков – участников перелета через Северный ледовитый океан на самолетах-амфибиях.
Уникальная экспедиция была организована группой летчиков-космонавтов (один из участников - уроженец Самарской области Олег Атьков) и представителями предприятия по изготовлению самолетов малой авиации НПО «АэроВолга», расположенного в Красноярском
районе Самарской области.
Арктическая авиационная экспедиция стартовала 3 июля со взлетного поля аэропорта в селе Красный Яр Самарской области,
принадлежащего НПО «АэроВолга». Маршрут экспедиции прошел через девять стран, включая Россию. Всего самолеты преодолели путь длиной в более чем 20 тыс. км над полярными территориями. Как сообщили в оргкомитете экспедиции, такой перелет на отечественных самолетах-амфибиях прошел впервые в истории российской авиации.
В составе экспедиции семь человек - шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции - летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев, научный руководитель – летчик-космонавт Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета - пилот гидроавиации Лоик Блез.
В перелете были задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства - два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза - до 2,6 тонн) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза - до 700 кг). Все самолеты – производства НПО «АэроВолга», расположенного в селе Красный Яр Самарской области. В составе экспедиции летит председатель совета директоров этого предприятия Сергей Алафинов. Самолеты летели на высоте до 3 тыс. метров со скоростью около 200 км в ч.
Маршрут перелета пролегал через города Урай, Сургут, Норильск, Тикси, далее вдоль берега Северного Ледовитого океана до мыса Шмидта и бухты Провидения, затем через Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию, после чего экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары возвращается в Самарскую область. По пути участники совершили около 50 остановок и посадок.
Экспедиция продлилась 41 день, как и было запланировано изначально.
Арктика - северная полярная область Земли, включающая окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, за исключением прибрежных островов Норвегии, а также прилегающие части Атлантического и Тихого
океанов. С Арктикой «граничат» пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания.
Стартовавшая арктическая экспедиция стала первым этапом кругосветного океанического перелета «20 тысяч лье над водой». В рамках этого глобального проекта, маршрут которого пройдет по побережьям четырех континентов, трех океанов и семи морей, запланировано также авиапутешествие в Антарктиду.
Как заявляют организаторы перелета, основная цель экспедиции - проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.
Еще одна задача экспедиции - оценить возможности для авиационного туризма. Экспедиция позволит выявить проблемы авиатуризма в России для иностранных пилотов.
В рамках экспедиции были проведены различные медико-биологические исследования. Эксперименты путешественники ставили на самих себе. В условиях экспедиции участники оказывались в искусственной среде, связанной с наступлением полярного дня. Солнце практически не заходило, это стало одним из факторов, сбивающих биоритмы человека. На состояние путешественников влиял и широкий диапазон температуры окружающей среды - от минус 20 до плюс 20 градусов. Мобильная аппаратура на телах участников экспедиции фиксировало электрокардиограммы и отправляло данные в медицинский штаб в Москву, передает пресс-служба облправительства.
Уникальная экспедиция была организована группой летчиков-космонавтов (один из участников - уроженец Самарской области Олег Атьков) и представителями предприятия по изготовлению самолетов малой авиации НПО «АэроВолга», расположенного в Красноярском
районе Самарской области.
Арктическая авиационная экспедиция стартовала 3 июля со взлетного поля аэропорта в селе Красный Яр Самарской области,
принадлежащего НПО «АэроВолга». Маршрут экспедиции прошел через девять стран, включая Россию. Всего самолеты преодолели путь длиной в более чем 20 тыс. км над полярными территориями. Как сообщили в оргкомитете экспедиции, такой перелет на отечественных самолетах-амфибиях прошел впервые в истории российской авиации.
В составе экспедиции семь человек - шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции - летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев, научный руководитель – летчик-космонавт Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета - пилот гидроавиации Лоик Блез.
В перелете были задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства - два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза - до 2,6 тонн) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза - до 700 кг). Все самолеты – производства НПО «АэроВолга», расположенного в селе Красный Яр Самарской области. В составе экспедиции летит председатель совета директоров этого предприятия Сергей Алафинов. Самолеты летели на высоте до 3 тыс. метров со скоростью около 200 км в ч.
Маршрут перелета пролегал через города Урай, Сургут, Норильск, Тикси, далее вдоль берега Северного Ледовитого океана до мыса Шмидта и бухты Провидения, затем через Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию, после чего экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары возвращается в Самарскую область. По пути участники совершили около 50 остановок и посадок.
Экспедиция продлилась 41 день, как и было запланировано изначально.
Арктика - северная полярная область Земли, включающая окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, за исключением прибрежных островов Норвегии, а также прилегающие части Атлантического и Тихого
океанов. С Арктикой «граничат» пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания.
Стартовавшая арктическая экспедиция стала первым этапом кругосветного океанического перелета «20 тысяч лье над водой». В рамках этого глобального проекта, маршрут которого пройдет по побережьям четырех континентов, трех океанов и семи морей, запланировано также авиапутешествие в Антарктиду.
Как заявляют организаторы перелета, основная цель экспедиции - проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.
Еще одна задача экспедиции - оценить возможности для авиационного туризма. Экспедиция позволит выявить проблемы авиатуризма в России для иностранных пилотов.
В рамках экспедиции были проведены различные медико-биологические исследования. Эксперименты путешественники ставили на самих себе. В условиях экспедиции участники оказывались в искусственной среде, связанной с наступлением полярного дня. Солнце практически не заходило, это стало одним из факторов, сбивающих биоритмы человека. На состояние путешественников влиял и широкий диапазон температуры окружающей среды - от минус 20 до плюс 20 градусов. Мобильная аппаратура на телах участников экспедиции фиксировало электрокардиограммы и отправляло данные в медицинский штаб в Москву, передает пресс-служба облправительства.
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