В Красноярском районе состоится II конно-спортивный фестиваль памяти М.И.Каштанова

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Организаторами мероприятия стали администрация муниципального района Красноярский и ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский».Начиная с 1970 года, за несколько лет в голой степи, упорным трудом и огромной любовью к людям и лошадям, Михаил Иванович Каштанов, при жизни ставший легендой, создал уникальное сельхозпредприятие – государственный племенной конный завод и прекрасный благоустроенный поселок. Сейчас в активе хозяйства – 6 тысяч гектаров пахотной земли, 270 лошадей, из них 120 породистых: русская рысистая, орловская рысистая, арабская чистокровная, русский тяжеловоз.С каждым годом в Красноярском районе появляются новые конные заводы и клубы. «Ермак», «Прованс», «Авангард», «Золотая Грива», «Маргошина конюшня», и детско-юношеская школа «Серебряная Подкова» – кузница первоклассных спортсменов и тренеров высшего уровня. Эти названия также хорошо известны в конном мире далеко за пределами Самарской области. Например, ежегодно 1-2 лошади из Конезавода становятся артистами РОСГОСЦИРКа. А в 2016 году две красавицы ганноверской породы конного завода «Ермак» прошли самый жесткий кастинг и сегодня несут почетную службу в конной Гвардии Президента РФ.Программа фестиваля:9.30-11.00. Встреча и регистрация участников.11.00. Парад открытия Фестиваля. Приветственное слово главы Красноярского района Михаила Владимировича Белоусова и почетных гостей. Концерт.11.25-16.00. Джигитовка, скачки, бега, конкур, выездка, костюмированные выступления на лошадях. Концертная программа. Работа интерактивных площадок для детей и взрослых. Катание на лошадях, пони и фаэтоне. Летние кафе, город мастеров, ярмарка фермеров и многое другое, передает пресс-служба облправительства.