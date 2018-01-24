В Красноярском районе 15-ти детям-сиротам вручат ключи от новых квартир
24 января 2018 16:58
153
В мероприятии примут участие врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова, глава Красноярского района Самарской области Михаил Белоусов, представители застройщика и молодые граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ключи от нового жилья будут переданы 15 детям-сиротам, среди которых студенты, представители рабочих профессий, службы сервиса и др.
Все молодые граждане въедут в квартиры с чистовой отделкой в новом прекрасно расположенном десятиэтажном доме в экологически чистом районе Самарской области. Для гостей мероприятия будет организована экскурсия по дому, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 января 2018 20:41
Новая организация движения на перекрестке поможет разгрузить улицу Ново-Садовую и ликвидировать пробки. Социум
284
24 января 2018 20:30
В РСА уверены, что рыночные схемы будут выгодны всем, а тарифы станут более справедливыми для автовладельцев. Социум
208
24 января 2018 19:39
Подобное предложение будет «способствовать трезвению на муниципальном уровне через соревновательный дух». Социум
184
Здравоохранение
24 января 2018 00:10
Медицинское учреждение уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Планируется, что первых пациентов поликлиника примет уже в... Здравоохранение
676
23 января 2018 15:52
За этим статусом стоит большая научная работа: это и клинические исследования по апробации лекарственных препаратов; и пять кафедр Самарского медуниверситета,... Здравоохранение
266
23 января 2018 14:12
22 января в Самаре прошел день профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в рамках национального проекта «Ваше здоровье – будущее России». Здравоохранение
283
Новости медицины
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
186
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
245
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
257
Туризм
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
533
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1032
17 января 2018 11:07
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
291
Образование
24 января 2018 15:41
На встрече планируется обсуждение предложений по дальнейшему развитию системы обучения детей основам робототехники и программирования в... Образование
139
24 января 2018 00:33
Участниками расширенного заседания стали все ректоры высших учебных заведений Самарской области, а также профессорский и преподавательский состав вузов. Образование
599
22 января 2018 17:30Обмен знаниями на страницах электронного научного журнала Promdevelop.ru
Промышленный портал Promdevelop предлагает бесплатно опубликовать статью в своем научном журнале. Образование
72
Культура
24 января 2018 13:34
Мероприятие проводит Литературный музей. Культура
176
24 января 2018 10:42
Планируется проводить экскурсии по выставке. Культура
148
23 января 2018 14:54
Это последняя опера Ж. Бизе, прошедшая тернистый путь к славе и сценам мировых театров. Культура
245
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
120
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
521
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
506
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1464
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
474
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
457
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6684
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2451
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9375
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3223
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1890
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2321
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2199
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1850
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3461
Мероприятия