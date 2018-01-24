В Красноярском районе 15-ти детям-сиротам вручат ключи от новых квартир

153

В мероприятии примут участие врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области, глава Красноярского района Самарской области, представители застройщика и молодые граждане из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Ключи от нового жилья будут переданы 15 детям-сиротам, среди которых студенты, представители рабочих профессий, службы сервиса и др.Все молодые граждане въедут в квартиры с чистовой отделкой в новом прекрасно расположенном десятиэтажном доме в экологически чистом районе Самарской области. Для гостей мероприятия будет организована экскурсия по дому, сообщает пресс-служба облправительства.