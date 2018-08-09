В Красноглинском районе подвели первые итоги перехода на модельный договор обcлуживания жилых домов

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Многоквартирный дом №15 по ул. Кузнецова в п. Управленческий уже более полугода обслуживается по критериям нового модельного договора.«Инициатива принадлежит самим жильцам. Управляющая компания нас поддержала, - рассказала старшая по дому Мария Рохлина. - Результат, конечно, ощутимый. Если раньше управляющая компания могла проигнорировать наши обращения или сорвать сроки выполнения работ, то сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. На все обращения - реакция оперативная, сроки пока все выдерживаются. Вот в августе ждем замену старых деревянных окон в двух подъездах на новые пластиковые».Также Мария Рохлина поделилась, что с переходом на модельный договор обслуживающая организация чаще отчитывается перед собственниками за расходование средств.«Думаю, что если жители не будут равнодушными и проявят инициативу перехода на этот договор, то в нашем жилищно-коммунальном хозяйстве совместными усилиями мы наведен порядок», - отметила старшая по дому.Присутствующий на встрече консультант Государственной жилищной инспекции Самарской области Федор Андрейко акцентировал внимание на том, что целью договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания людей в многоквартирном доме, а также надлежащие его содержание.«В конечном итоге переход на новый договор приведет к повышению качества услуг, предоставляемых управляющими компаниями. Ведь именно он определяет взаимоотношения собственника и управляющей организации, права и обязанности каждой из сторон. Грамотно выстроенный диалог между жителями и обслуживающей организацией – это один из ключевых критериев эффективной работы», - констатировал Федор Андрейко.В документе четко прописаны обязательства обслуживающей организации не только по видам работ, но и по срокам выполнения и способам отчета перед собственниками. Также буквально по пунктам дана полная расшифровка платежа на управление, содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. Особое внимание в модельном договоре уделено участию жителей в разработке планов текущего ремонта, составлению дефектных ведомостей и смет.Отметим, что подобные встречи с инициативными жителями Самары проводятся в соответствии с утвержденными графиками, и до конца текущего года представители всех многоквартирных домов смогут получить необходимые консультации у специалистов, передает пресс-служба администрации Самары.