В Красноглинском районе на Волге у горы Барсук альпинисты спасли провалившуюся под лед дворнягу

181

Люди и не дали дворняге утонуть.«Ребята не оставили собаку в беде. Рискуя собой, подползли к ней по льду и бросили верёвку, чтобы ее вытащить. Операция по спасению прошла успешно. Собаку мы отогрели свитерами и шалью, накормили, а потом отвезли в поселок Управленческий. Она, виляя хвостом, побежала по своим делам», - рассказал очевидец Павел Шамаров.Фото: Павел Шамаров