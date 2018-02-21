В Красноглинском районе будет работать сельскохозяйственная ярмарка
21 февраля 2018 14:32
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Время работы с 08.00 до 18.00.
Администрация городского округа Самара и МП «Ярмарки Самары» приглашают заинтересованные предприятия и предпринимателей принять участие в работе выставки-продажи сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото: liderfm.by
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